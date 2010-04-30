Фото. Экологическая катастрофа угрожает дельте Миссисипи

В американском штате Луизиана - чрезвычайное положение. К побережью движется гигантское нефтяное пятно из Мексиканского залива.

ЧП случилось в Мексиканском заливе неделю назад, когда загорелась, а потом затонула платформа. Ежесуточно из скважины вытекает 190 тонн нефти. И остановить это процесс не могут.

Президент США, который хотел обеспечить страну нефтью именно за счет таких платформ, возложил всю ответственность за ЧП на компанию-добытчика. И заверил, что делается все возможное, чтобы предотвратить катастрофу.

Сейчас в Мексиканском заливе жгут и собирают выброшенную нефть более 70 судов, задействовано 6 тысяч военных.