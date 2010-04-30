Прямой эфир

Фото. Экологическая катастрофа угрожает дельте Миссисипи

30 апреля 2010 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В американском штате Луизиана - чрезвычайное положение. К побережью движется гигантское нефтяное пятно из Мексиканского залива.

ЧП случилось в Мексиканском заливе неделю назад, когда загорелась, а потом затонула платформа. Ежесуточно из скважины вытекает 190 тонн нефти. И остановить это процесс не могут.

Президент США, который хотел обеспечить страну нефтью именно за счет таких платформ, возложил всю ответственность за ЧП на компанию-добытчика. И заверил, что делается все возможное, чтобы предотвратить катастрофу.

Сейчас в Мексиканском заливе жгут и собирают выброшенную нефть более 70 судов, задействовано 6 тысяч военных.

Экологическая катастрофа угрожает дельте Миссисипи

Экологическая катастрофа угрожает дельте Миссисипи

Экологическая катастрофа угрожает дельте Миссисипи

Экологическая катастрофа угрожает дельте Миссисипи

Экологическая катастрофа угрожает дельте Миссисипи

Экологическая катастрофа угрожает дельте Миссисипи

Экологическая катастрофа угрожает дельте Миссисипи

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт # Экология

Другие новости рубрики

Все новости
Фото. В Афинах выступления демонстрантов закончились ожесточенными столкновениями с полицией
30 апреля 2010 08:24

Фото. В Афинах выступления демонстрантов закончились ожесточенными столкновениями с полицией

29 апреля 2010 15:07

За сутки в Минске оштрафован 21 водитель за превышение скорости

29 апреля 2010 11:55

Фото. Извержение вулкана Сантьягито в Гватемале достигло наивысшей активности