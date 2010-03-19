Фото. ЧП на железной дороге: загорелся вагон-ресторан поезда «Гомель-Москва»

К счастью, обошлось без жертв. Что или кто стал причиной пожара в Гомеле, предстоит выяснить специальной комиссии.

Возгорание произошло в районе шести вечера. Эпицентр пожара пришелся на святую святых вагона-ресторана – кухню. По предварительной версии, напряжения не выдержала проводка.

В момент возгорания в вагоне находился один человек – повар ресторана. Он же и сообщил о ЧП. К прибытию пожарных нарядов огнем было охвачено порядка трех квадратных метров – отсек для холодильников.

Николай Ермоленко, начальник гомельского пассажирского участка белорусской железной дороги:

– Причина выясняется. Предположительно, от электропроводки и питания холодильников, в которых на кухне хранятся продукты. Поезд отправится сегодня по графику, без задержек.

Плановый ремонт вагон-ресторан прошел вовремя, в ноябре прошлого года на Гомельском вагоноремонтном заводе. Проводилась ли замена проводки, пока неизвестно. Разобраться в подробностях случившегося еще предстоит.

Дым от пожара развеялся быстро, да и поезд в Москву, как заявили в администрации белорусской железной дороги, отправился по расписанию. Только вот неприятный осадок от ЧП останется еще надолго. Пожаров на рельсах в Беларуси не было, по крайней мере, лет 10.

Александр Добриян, Виталлий Распопов, телекомпания СТВ.