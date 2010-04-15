Фото. Число жертв землетрясения в Китае неуклонно растет

В списке погибших свыше 600 человек. Более 9 тысяч жителей ранены.

Землетрясение произошло в приграничной с Тибетом провинции Цинхай. Сила подземных толчков превышала 7 баллов по шкале Рихтера. Стихия разрушила 90% строений. В руинах — жилые дома, госучреждения, учебные заведения.

Сотни людей до сих пор под завалами. Власти принимают все необходимые меры для спасения пострадавших. Однако разбор завалов продвигается медленно: не хватает оборудования. Спасатели и военные работают в основном вручную. Шансы найти выживших под обломками стремительно тают.

Кроме того, этой ночью температура в районе землетрясение опустилась до 5 градусов мороза. Однако так необходимые палатки и теплые вещи пока в пострадавшие районы доставить не удалось.