Прямой эфир

Фото. Число жертв урагана «Ксинтия» растет: стихия унесла жизни уже свыше 60 человек

02 марта 2010 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Девять – пропали без вести. Материальный ущерб еще предстоит оценить. Однако понятно, что счет идет на миллионы евро. Разрушены сотни домов, повреждены автомобили, целые города остались без электричества.

Особенно сильно пострадали западные регионы Франции. Там, по последним данным, погибли более полусотни человек. В департаменте Вандэя, который в буквальном смысле ушел под воду, работают более 9 тысяч спасателей. Они объезжают на лодках каждый дом, помогая остающимся в зоне бедствия жителям перебраться в безопасное место. Французское правительство выделило пострадавшим 3 миллиона евро.

Пострадали от урагана также Германия, Испания, Португалия и Бельгия. Для Старого Света ураган «Ксинтия» стал сильнейшим за последние 10 лет.

Последствия урагана «Ксинтия» в Европе

Последствия урагана «Ксинтия» в Европе

Последствия урагана «Ксинтия» в Европе

Последствия урагана «Ксинтия» в Европе

Последствия урагана «Ксинтия» в Европе

Последствия урагана «Ксинтия» в Европе

Последствия урагана «Ксинтия» в Европе

Последствия урагана «Ксинтия» в Европе

Последствия урагана «Ксинтия» в Европе

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
02 марта 2010 10:31

Мирная демонстрация переросла в штурм в Греции

02 марта 2010 10:28

Фото. 90 тонн мертвой рыбы извлекли из воды у побережья бразильского Рио-де-Жанейро

02 марта 2010 10:18

Фото. Наводнение в Перу: бурлящие потоки воды сносят все на своем пути