Фото. Число жертв урагана «Ксинтия» растет: стихия унесла жизни уже свыше 60 человек

Особенно сильно пострадали западные регионы Франции. Там, по последним данным, погибли более полусотни человек. В департаменте Вандэя, который в буквальном смысле ушел под воду, работают более 9 тысяч спасателей. Они объезжают на лодках каждый дом, помогая остающимся в зоне бедствия жителям перебраться в безопасное место. Французское правительство выделило пострадавшим 3 миллиона евро.
Пострадали от урагана также Германия, Испания, Португалия и Бельгия. Для Старого Света ураган «Ксинтия» стал сильнейшим за последние 10 лет.