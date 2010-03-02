Фото. Число жертв урагана «Ксинтия» растет: стихия унесла жизни уже свыше 60 человек

Девять – пропали без вести. Материальный ущерб еще предстоит оценить. Однако понятно, что счет идет на миллионы евро. Разрушены сотни домов, повреждены автомобили, целые города остались без электричества.

Особенно сильно пострадали западные регионы Франции. Там, по последним данным, погибли более полусотни человек. В департаменте Вандэя, который в буквальном смысле ушел под воду, работают более 9 тысяч спасателей. Они объезжают на лодках каждый дом, помогая остающимся в зоне бедствия жителям перебраться в безопасное место. Французское правительство выделило пострадавшим 3 миллиона евро.

Пострадали от урагана также Германия, Испания, Португалия и Бельгия. Для Старого Света ураган «Ксинтия» стал сильнейшим за последние 10 лет.