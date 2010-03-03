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Фото. Чилийские военные взяли под контроль ситуацию в разрушенном землетрясением Консепсьене

03 марта 2010 09:13
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После того, как полумиллионный город остался без воды и пищи, местное население бросилось громить магазины в поисках запасов.

Из-за этого вспыхнул пожар в одном из самых крупных супермаркетов. Разгул грабителей усложнил и спасательные работы, и доставку помощи пострадавшим. На борьбу с мародерами были брошены около десяти тысяч военнослужащих регулярной армии.

Тем временем власти Чили предпринимают чрезвычайные усилия для того, чтобы помочь пострадавшим от стихии. Без крова остались около двух миллионов человек. Число жертв землетрясения и последовавших за ним цунами приближается к 800. И это не окончательные данные. Во многих пострадавших районах из-за разрушенных дорог до сих пор не начали поисково-спасательные работы.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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