Фото. Чили продолжает сотрясать: 1 марта зафиксированы новые подземные толчки силой шесть баллов

Многие жители провели вторую ночь на улице, опасаясь повторения субботней трагедии. По последним данным, мощное землетрясение унесло жизни свыше 700 человек.

И это не окончательные цифры. Точное число погибших станет известно лишь после завершения поисково-спасательной операции.

В районе бедствия введен комендантский час. Так здесь пытаются бороться с мародерами. Сотни преступников штурмуют магазины и пострадавшие здания. Против грабителей полиция применяет слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Стихия оставила без крова около двух миллионов жителей. Больше всего от землетрясения пострадал город Консепсьон. Там Разрушены жилые дома и больницы, нет электричества и телефонной связи, не хватает питьевой воды.