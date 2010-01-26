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Фото. Более 200 миллионов рублей похищено из банкомата в Заводском районе столицы

26 января 2010 18:31
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Устройство находилось внутри Дома быта на улице Ротмистрова.

Как предполагают следователи, в здание злоумышленники могли попасть, разбив окно в мастерской по ремонту обуви. Преступники заблокировали входную дверь Дома быта изнутри и получили свободный доступ к банкомату. Двери устройства они распилили с помощью болгарки и похитили всю наличность.

Сейчас злоумышленников ищет милиция. Это самое крупное ограбление банкомата в нашей стране за последние годы.

Александр Ластовский, начальник отделения информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Данная кража денег является кражей в особо крупном размере, и по этому факту возбуждено уголовной дело по ст.205 ч.4 УК РБ. Наказание — лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.

# происшествия # Фотофакт

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