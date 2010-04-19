Фото. Беспорядки в Кыргызстане продолжаются: утром агрессивно настроенные граждане устроили погромы в пригородах Бишкека

Хулиганы пытались захватить 700 гектаров земли. По некоторым данным, в драках между хозяевами и захватчиками погибли два человека, есть раненые.

Получив отпор от крестьян, они вооружились палками и арматурой и отправились в центр столицы. По пути толпа подожгла несколько машин и закидала камнями здание милиции. И только у черты города правоохранителям удалось её остановить.

Тем временем, в Джалал-Абаде проходит митинг в поддержку Курманбека Бакиева и его семьи. На центральной площади города собрались около тысячи человек.