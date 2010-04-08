Фото. Беспорядки в Кыргызстане: МИД Беларуси прокомментировало ситуацию в дружественном нашей стране

Уличное противостояние не может быть средством решения возникающих проблем.

Мы призываем стороны конфликта воздержаться в интересах страны от дальнейшего применения насилия, восстановить политическую стабильность в кыргызском обществе и продемонстрировать готовность к урегулированию всех вопросов в правовом поле.

Никто из белорусских граждан, которые могут находиться в Кыргызстане, за помощью не обращался. Безопасность нашего посольства обеспечивается, и пока по этому поводу беспокойства нет.

Глава Кыргызстана Курманбек Бакиев обратился с обращением к народу и признал, что слагать с полномочий себя не намерен. Однако признал, что не может повлиять на обстановку в стране.

Тем временем, в Кыргызстане акции протеста продолжаются. Возле здания правительства в Бишкеке по-прежнему многолюдно. Но собравшиеся говорят — «Это не митинг». Демонстранты уверяют, что пришли на центральную площадь чтобы почтить память погибших.

Во вчерашних беспорядках погибли, по разным данным, от 75 до ста человек. Пострадали более тысячи. Столицу захлестнула волна мародерства. За ночь в Бишкеке разграблены десятки магазинов. Практически полностью сожжен крупный супермаркет. Сегодня в стране было создано временное правительство, которое объявило, что распускает парламент и присваивает себе функции президента и кабинета министров.

10 апреля объявлено в Кыргызстане днем национального траура по погибшим.

Более тысячи человек пострадали в столкновениях в Кыргызстане. Погибли, по разным данным, от 75 до ста человек. Акции протеста продолжаются. Возле здания правительства в Бишкеке по-прежнему многолюдно. Но собравшиеся говорят - это не митинг. Демонстранты уверяют, что пришли на центральную площадь, чтобы почтить память погибших во вчерашних беспорядках. Не расходится толпа также в центре города Ош. Там около двух тысяч человек. Столицу захлестнула волна мародерства. За ночь в Бишкеке разграблены десятки магазинов. Практически полностью сожжен крупный супермаркет. Сегодня в стране было создано временное правительство, которое объявило, что распускает парламент и присваивает себе функции президента и кабинета министров. Сам глава государства Курманбек Бакиев выступит с обращением к населению в ближайшее время.