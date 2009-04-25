Форд с литовскими номерами протаранил трактор (ФОТО)

Четыре человека погибли в ДТП на трассе Брест-Минск. Трагедия произошла ночью

Тракторист и три пассажира иномарки погибли, выжил лишь ее водитель. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в Кобринской районной больнице. Сгоревший автомобиль был с литовскими номерами. Сейчас следствие устанавливает личности погибших.

– Причины дорожно-транспортного происшествия и виновные будут установлены в ходе предварительного расследования. Устанавливаются личности, которые погибли именно в транспортном средстве Форд Гэлэкси, – рассказал телеканалу СТВ начальник управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Андрей МЕХЕД.