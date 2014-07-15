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Фонтан в минском метро. На станции «Купаловская» прорвало пожарный кран

15 июля 2014 14:58
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Новости Беларуси. Инцидент произошел на станции метро «Купаловская» 15 июля днем. Из-под мраморных плит внезапно вырвался столб воды.

На движении поездов происшествие не сказалось, составы прибывали и отправлялись без задержек. 

Пресс-служба Минского метрополитена:
Прорвался пожарный шланг. Воду оперативно перекрыли.

Напомним, сегодня утром в московском метро произошла настоящая трагедия. На синей ветке московского метро сошел поезд. 20 человек погибли, более 160 – пострадали. Половина из них в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего смотрите здесь.
 

# происшествия # Минское метро

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