Фонтан в минском метро. На станции «Купаловская» прорвало пожарный кран

Новости Беларуси. Инцидент произошел на станции метро «Купаловская» 15 июля днем. Из-под мраморных плит внезапно вырвался столб воды.
На движении поездов происшествие не сказалось, составы прибывали и отправлялись без задержек.
Пресс-служба Минского метрополитена:
Прорвался пожарный шланг. Воду оперативно перекрыли.
Напомним, сегодня утром в московском метро произошла настоящая трагедия. На синей ветке московского метро сошел поезд. 20 человек погибли, более 160 – пострадали. Половина из них в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего смотрите здесь.