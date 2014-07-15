Фонтан в минском метро. На станции «Купаловская» прорвало пожарный кран

Новости Беларуси. Инцидент произошел на станции метро «Купаловская» 15 июля днем. Из-под мраморных плит внезапно вырвался столб воды.



На движении поездов происшествие не сказалось, составы прибывали и отправлялись без задержек.



Пресс-служба Минского метрополитена:

Прорвался пожарный шланг. Воду оперативно перекрыли.



Напомним, сегодня утром в московском метро произошла настоящая трагедия. На синей ветке московского метро сошел поезд. 20 человек погибли, более 160 – пострадали. Половина из них в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего смотрите здесь.

