Фонтан кипятка вырвался из-под земли в Минске: с потоками воды в окна полетели булыжники и куски асфальта

Новости Беларуси. Горячий гейзер забил в центре столицы. Сегодня в одиннадцать утра огромный фонтан кипятка вырвался из-под земли на Партизанском проспекте. При плановом испытании теплосетей почти тридцатилетняя труба не выдержала повышенного давления и лопнула. Пострадал соседний дом, гейзер под сильным напором достал до пятого этажа. Вместе с потоками воды в окна жильцов летели увесистые булыжники и куски асфальта. Больше всего досталось четырнадцати квартирам и магазину автозапчастей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Драгун, главный инженер Минских теплосетей:

В настоящее время работы по устранению повреждения организованы силами нашего филиала. Также мы сейчас обходим квартиры на предмет выяснения ущерба. Организовываем работы по остеклению здания. В последующем будем заниматься устранением тех замечаний, которые нам предъявят жильцы данного дома.