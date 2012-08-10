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Фонтан кипятка вырвался из-под земли в Минске: с потоками воды в окна полетели булыжники и куски асфальта

10 августа 2012 19:02
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Новости Беларуси. Горячий гейзер забил в центре столицы. Сегодня в одиннадцать утра огромный фонтан кипятка вырвался из-под земли на Партизанском проспекте. При плановом испытании теплосетей почти тридцатилетняя труба не выдержала повышенного давления и лопнула. Пострадал соседний дом, гейзер под сильным напором достал до пятого этажа. Вместе с потоками воды в окна жильцов летели увесистые булыжники и куски асфальта. Больше всего досталось четырнадцати квартирам и магазину автозапчастей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Драгун, главный инженер Минских теплосетей:
В настоящее время работы по устранению повреждения организованы силами нашего филиала. Также мы сейчас обходим квартиры на предмет выяснения ущерба. Организовываем работы по остеклению здания. В последующем будем заниматься устранением тех замечаний, которые нам предъявят жильцы данного дома.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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