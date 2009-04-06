«Фольксваген» в Минске на большой скорости въехал в троллейбус

Один человек погиб, двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

ДТП произошло сегодня рано утром на перекрестке улиц Кальварийская и Гусовского Автомобиль «Фольксваген» на большой скорости въехал в троллейбус, движущийся по той же полосе. Удар был настолько сильным, что от иномарки осталась груда металла. Погиб пассажир, ехавший на переднем сидении. Движение на центральной улице столицы было парализовано почти на два часа.

Было совершено столкновение автомашины «Фольксваген – Вента» с троллейбусом, - рассказал телеканалу СТВ Игорь Брезовский, старший инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД. - Все транспортные средства были в движении , троллейбус подходил к остановке. По предварительной версии вина водителя «Фольксвагена».

