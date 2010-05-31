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«Флотилию свободы» конвоируют в израильский порт Ашдод. Палестинская автономия в связи с трагедией объявила трехдневный траур

31 мая 2010 14:53
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Евросоюз потребовал провести тщательное расследования инцидента в Средиземном море. Напомним, сегодня утром израильские спецподразделения атаковали морской караван из шести судов с гуманитарным грузом. Он направлялся в сектор Газа.По предварительным данным, во время захвата одного из кораблей погибли 19 человек. Более 30 – ранены. Сейчас «флотилию» конвоируют в израильский порт Ашдод. Израильский кабинет министров признал, что операцию не удалось провести без жертв, а также выразил сожаление по поводу гибели людей. Палестинская автономия в связи с трагедией объявила трехдневный траур.
# происшествия # Фотофакт

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