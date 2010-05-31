«Флотилию свободы» конвоируют в израильский порт Ашдод. Палестинская автономия в связи с трагедией объявила трехдневный траур

Евросоюз потребовал провести тщательное расследования инцидента в Средиземном море. Напомним, сегодня утром израильские спецподразделения атаковали морской караван из шести судов с гуманитарным грузом. Он направлялся в сектор Газа.По предварительным данным, во время захвата одного из кораблей погибли 19 человек. Более 30 – ранены. Сейчас «флотилию» конвоируют в израильский порт Ашдод. Израильский кабинет министров признал, что операцию не удалось провести без жертв, а также выразил сожаление по поводу гибели людей. Палестинская автономия в связи с трагедией объявила трехдневный траур.