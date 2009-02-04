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Финансовая милиция и оперативники госбезопасности задержали руководителя криминальной пирамиды Андрея Ширея

04 февраля 2009 11:46
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На протяжении нескольких лет предприниматель, используя подставные организации, занимался отмыванием денег. Обменивая белорусские рубли на валюту, Ширей, таким образом, положил в собственный карман более 300-т миллиардов рублей. К уголовной ответственности привлечены и его подельники, всего восемь человек. За незаконную предпринимательскую деятельность, суд Московского района Минска приговорил махинатора к шести годам лишения свободы.
# происшествия

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