Финансовая милиция и оперативники госбезопасности задержали руководителя криминальной пирамиды Андрея Ширея

На протяжении нескольких лет предприниматель, используя подставные организации, занимался отмыванием денег. Обменивая белорусские рубли на валюту, Ширей, таким образом, положил в собственный карман более 300-т миллиардов рублей. К уголовной ответственности привлечены и его подельники, всего восемь человек. За незаконную предпринимательскую деятельность, суд Московского района Минска приговорил махинатора к шести годам лишения свободы.