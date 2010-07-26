Фестиваль Love Parade в Германии больше проводить не будут

Это связано с трагедией, которая накануне унесла жизни 19 человек. Среди погибших есть иностранцы — граждане Италии, Испании, Нидерландов, Австралии и Китая. Белорусов среди пострадавших нет.

«Парад любви» — крупнейший в мире фестиваль электронной музыки.

Всего в давке получили травмы сотни молодых людей. К месту трагедии — полуторакилометровому тоннелю — местные жители несут плакаты, цветы и свечи. Поток скорбящих не уменьшается.

Кто виноват в случившемся, сейчас разбираются следователи. В Германии же решают, стоит ли вообще организовывать где бы то ни было столь массовые мероприятия.