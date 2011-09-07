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Федерация хоккея Беларуси: Никакой утешительной информации по Салею нет

07 сентября 2011 15:44
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Менеджер по связям с общественностью Федерации хоккея Беларуси Констанция Лещенко не подтвердила «Известиям» информацию, что игрока «Локомотива» белоруса Руслана Салея могло не быть на борту разбившегося самолета, так как он якобы поехал на родину поездом еще за сутки до игры.«Увы, но Салей в день вылета был в Ярославле, тренировался с командой и был зарегистрирован на рейс. Мы уже связались с его родственниками. Никакой утешительной информации нет», — сказала она «Известиям».
# происшествия # Руслан Салей # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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