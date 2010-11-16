ФБР США указало украинским милиционерам на священника-педофила

Источник из МВД Украины утверждает, что информация о противоправных действиях поступила от сотрудников Федерального бюро расследований США, которым удалось установить, что порно-видео, на котором были изображены гомосексуальные сцены с участием несовершеннолетних, которое распространяется на территории США, было изготовлено на территории Николаевской области.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в здании отдела по борьбе с торговлей людьми священник, увидев свою жертву в сопровождении милиционеров, понял, что расплата неизбежна и попытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с 4 этажа.
Медикам удалось спасти жизнь подозреваемому - он в тяжелом состоянии, с переломами конечностей и таза, под усиленной охраной находится в одной из больниц города Николаева, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ТСН.ua