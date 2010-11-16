ФБР США указало украинским милиционерам на священника-педофила

В Николаеве задержаны несколько граждан, которые занимались растлением малолетних (в основном это были мальчики в возрасте от 10 до 15 лет), и снимали все эти сцены на видео. Одним из преступников оказался священник из прихода, прилегающей к городу деревни.

Источник из МВД Украины утверждает, что информация о противоправных действиях поступила от сотрудников Федерального бюро расследований США, которым удалось установить, что порно-видео, на котором были изображены гомосексуальные сцены с участием несовершеннолетних, которое распространяется на территории США, было изготовлено на территории Николаевской области.