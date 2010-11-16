Прямой эфир

ФБР США указало украинским милиционерам на священника-педофила

16 ноября 2010 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Николаеве задержаны несколько граждан, которые занимались растлением малолетних (в основном это были мальчики в возрасте от 10 до 15 лет), и снимали все эти сцены на видео. Одним из преступников оказался священник из прихода, прилегающей к городу деревни.

Источник из МВД Украины утверждает, что информация о противоправных действиях поступила от сотрудников Федерального бюро расследований США, которым удалось установить, что порно-видео, на котором были изображены гомосексуальные сцены с участием несовершеннолетних, которое распространяется на территории США, было изготовлено на территории Николаевской области.  


В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в здании отдела по борьбе с торговлей людьми священник, увидев свою жертву в сопровождении милиционеров, понял, что расплата неизбежна и попытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с 4 этажа.

Медикам удалось спасти жизнь подозреваемому - он в тяжелом состоянии, с переломами конечностей и таза, под усиленной охраной находится в одной из больниц города Николаева, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ТСН.ua

# происшествия # Педофилия

Другие новости рубрики

Все новости
16 ноября 2010 12:59

Студенту из Донецкой области грозит 6 месяцев ареста за обнаженную фотосессию в социальной сети

16 ноября 2010 10:47

При обрушении жилого дома в Индии погибло 65 человек

16 ноября 2010 10:12

Страшный пожар в Шанхае: погибли более 50 человек, арестованы 4 человека