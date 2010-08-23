Фальшивые врачи и соцработники оставили без нажитого имущества сразу несколько пенсионеров

Пожилые минчане стали жертвами воришек. Причём, чтобы попасть в дом, злоумышленники не придумали никаких новых способов. Действовали они по старой схеме — представляясь сотрудниками различных инстанций.

Эту историю сегодня обсуждают всем домом... Из квартиры соседей у них же на глазах вынесли сразу две пенсии.

Две неизвестные женщин в белых халатах без предъявления документов вошли в квартиру к пенсионерам. Измерение давление, температуры и осмотр обошлись престарелым людям слишком дорого. Мошенницы унесли с собой 1миллион 200 тысяч рублей. Пенсионерам теперь понадобится помощь настоящих врачей. После такого подскочило давление.

Сколько мы ни пытались поговорить с потерпевшими — не удалось. Теперь перепуганные пенсионеры дверь и вовсе не открывают никому. Разве что очень близким знакомым.

Ирина Счастная, соседка:

Завели на кухню и начали проводить медосмотр. Одна писала, вторая осматривала. И, видимо, был кто-то третий. Прошел в комнату. И после этого пропали пенсии и ее, и мужа.

Печальный пример и во Фрунзенском районе Минска. Двух с половиной миллионов пенсионерка не досчиталась после ухода липовых газовщиц. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Преступников ищет милиция. А проявив бдительность, пенсионеры остались бы при деньгах.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Минска:

Ни одна соцслужба не направит без предварительной заявки своего работника. Исключение могут составлять сотрудники Мингаза. Но у каждого дома есть сервисная книжка, в которой указаны телефоны, потому набрав справочный номер, можно узнать направляли ли такого работника. Если такого работника не направляли, советуем сразу же набрать «102».

Фальшивые водопроводчики, газовщики, рекламные агенты. Участились визиты лжесоцработников. Как показывает практика, под видом оказания безобидных, на первый взгляд, услуг кроется преступная схема. Можно остаться и без денег, и без крыши над головой.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Минска:

В результате мошеннических действий просят граждан оставить свою подпись. Причем, подсовывая документы, зачастую закрывая шапки документов, реквизиты, по которым можно было понять, где человек оставляет подпись. И только потом после визита человек задумывается, где я оставил подпись, что это был за документ.

Алла Рудак давно разработала свой рецепт от нежеланных лжегостей. Пока говорит, действует.

Алла Рудак, соседка:

Не открываю со спокойной совестью, зачем я буду рисковать.