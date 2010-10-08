Евросоюз поможет Венгрии в ликвидации утечки токсичных отходов

По запросу венгерских властей, ЕС сейчас решает вопрос об отправке на место техногенной катастрофы группы экспертов.

Они должны предотвратить распространение токсичных отходов, ликвидировать утечку и помогать обеззараживать местность.

После взрыва на алюминиевом заводе на западе Венгрии из поврежденного резервуара вылилось более миллиона кубометров ядовитых веществ. Жертвами аварии стали четыре человека, около 120 человек получили химические ожоги. Под слоем красного шлама — более 40 квадратных километров территории, включая несколько населенных пунктов.

Накануне повышенное содержание щелочи зафиксировали в водах Дуная. Теперь под угрозой вся экосистема главной речной артерии Восточной Европы.