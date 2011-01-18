Европу опять затопило

Сложная паводковая ситуация сложилась в Европе. Потепление, которое уже привело к наводнениям в Центральной Европе, теперь захватило и европейский восток.

В Польше из-за таяния снега под угрозой затопления оказались сотни городов и деревень. Из берегов может выйти самая полноводная река страны — Висла. Жители прибрежных территорий готовятся к возможной эвакуации. Спасательные и пожарные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Сложная обстановка до сих пор и в соседней Германии, где из берегов вышли Рейн, Майн и Дунай. Серьезно пострадал город Кобленц. Также вода заполнила улицы Франкфурта и Пассау. К удару стихии готовятся Кельн и Бонн.

К наводнениям начали готовиться в Сербии, Австрии, Венгрии и Хорватии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».