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Европу опять затопило

18 января 2011 09:36
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Сложная паводковая ситуация сложилась в Европе. Потепление, которое уже привело к наводнениям в Центральной Европе, теперь захватило и европейский восток.

В Польше из-за таяния снега под угрозой затопления оказались сотни городов и деревень. Из берегов может выйти самая полноводная река страны — Висла. Жители прибрежных территорий готовятся к возможной эвакуации. Спасательные и пожарные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Фото. Наводнение в Польше

Сложная обстановка до сих пор и в соседней Германии, где из берегов вышли Рейн, Майн и Дунай. Серьезно пострадал город Кобленц. Также вода заполнила улицы Франкфурта и Пассау. К удару стихии готовятся Кельн и Бонн.

Фото. Наводнение в Германии

Фото. Наводнение в Германии

Фото. Наводнение в Германии

Фото. Наводнение в Германии

Фото. Наводнение в Германии

Фото. Наводнение в Германии

Фото. Наводнение в Германии

Фото. Наводнение в Германии

Фото. Наводнение в Германии

Фото. Наводнение в Германии

К наводнениям начали готовиться в Сербии, Австрии, Венгрии и Хорватии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

 

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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