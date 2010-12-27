Европу и США накрыл транспортный коллапс

В аэропортах по всему миру до сих пор остаются десятки тысяч пассажиров. При том, что сегодня временно приостановили деятельность еще нескольких воздушных гаваней. Остается напряженной и ситуация с железнодорожным сообщением.

В Минск поезда из некоторых стран Старого Света приходят с опозданием.

Нынешние снегопады не парализовали разве что снегоуборочный транспорт. Метели, накрывшие Европу и Штаты, полностью перекроили железнодорожное, авиа- и даже спортивное расписания. В Германии из-за сугробов на крыше стадиона пришлось отменить Рождественскую гонку. Впрочем, ралли на дорогах и без соревнований хватает, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Погода до сих пор не позволяет прогнозировать, когда же, к примеру, авиасообщение сумеет выйти из крутого пике. Только в Нью-Йорке в течение лишь одного дня из-за сильнейших снегопадов было задержано более двух тысяч авиарейсов. В итоге, в аэропортах скопились десятки тысяч пассажиров.

Пассажиры:

Наш рейс отменили, и мы, честно говоря, без особой надежды, поменяли билет на более позднее время. Но и этот рейс отложили на неопределенный срок. Сейчас снова идем менять билеты, хотя понимаем, что в этом вряд ли есть какой-то смысл.

Ни горячего питания, ни туалета. Разумеется, гостиницы тоже никакой.

В московском «Домодедово» сегодня по-прежнему оставались тысячи пассажиров. Несмотря на то что электроснабжение в воздушном центре было восстановлено лишь частично, в аэропорте уже в первой половине дня сообщили о полном восстановлении работы. А, значит, надежда поскорее вернуться домой окрылила и пассажиров-белорусов.

Анатолий Гусаров, генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Какое-то количество перебронировали на понедельник и даже вторник. Пытаемся сегодня погасить вчерашние сбои полетов.

Поезда в разных точках мира непогода тоже пустила по заснеженным рельсам. В США даже приостановили сообщение между отдельными городами. Правда, белорусское расписание снегом пока не занесло. Все внутренние рейсы идут без сбоев, а вот некоторые составы из Европы прибывают с солидными опозданиями.

Владимир Григорович, начальник железнодорожного вокзала станции «Минск-Пассажирский»:

Из Европы действительно есть опоздания, особенно опаздывает «Прага-Москва», «Варшава» опаздывает. Сегодня я даже удивился, что «Берлин-Москва» прибыл по графику.

Проводник и начальник поезда «Берлин-Москва» и сами удивляются, что прибыли на минские рельсы минута в минуту. Говорят, редкость: почти полдень, а спит чуть ли не весь вагон. Больше половины пассажиров пересели в купе, после того как провели не одни сутки в аэропортах.

Константин Мальцев, начальник поезда:

Перед нами шел поезд, у которого было опоздание 14 часов. Пассажиры очень нервничают, очень боятся, что не попадут на праздники домой.

Нынешнюю зиму в Европе называют одной из самых снежных за последние два десятилетия. На работу Национального аэропорта «Минск» непогода существенно не повлияла. А вот из Америки, напротив, приходят сообщения о временном закрытии воздушных гаваней. И все же, ситуация, которая начала нормализовываться в московских аэропортах, далеко не всем оказалась на руку. Таксисты, предлагавшие пассажирам вернуться в Москву за рекордные десять тысяч рублей, такому позитивному повороту явно не обрадовались, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».