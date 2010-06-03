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Европа во власти наводнений: чрезвычайное положение объявлено в городах Хорватии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и Польши

03 июня 2010 08:41
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Из-за проливных дождей вышли из берегов десятки рек и водоемов. Есть жертвы.

Чрезвычайное положение объявлено в нескольких районах Хорватии. Там в некоторых селениях по улицам можно только проплыть.

В Чехии и Словакии в зону риска попали сразу два десятка населенных пунктов. Среди них и Острава — третий по величине город страны. Оттуда эвакуированы около двух тысяч человек.

В Венгрии из-за проливных дождей и подъема воды в реках отрезаны от мира 17 населенных пунктов. Наиболее критическая ситуация на севере страны, где тысячи человек эвакуировали в связи с угрозой прорыва дамб на местных реках.

Несмотря на принятые меры, все-таки затопило немецкий город Франкуфурт-на-Одере.

На юге Польши ливни привели к оползням.

По прогнозам метеорологов, дожди в Европе будут идти еще несколько дней.

Фото. Европа во власти наводнений: чрезвычайное положение объявлено в городах Хорватии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и Польши

Фото. Европа во власти наводнений: чрезвычайное положение объявлено в городах Хорватии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и Польши

Фото. Европа во власти наводнений: чрезвычайное положение объявлено в городах Хорватии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и Польши

Фото. Европа во власти наводнений: чрезвычайное положение объявлено в городах Хорватии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и Польши

Фото. Европа во власти наводнений: чрезвычайное положение объявлено в городах Хорватии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и Польши

Фото. Европа во власти наводнений: чрезвычайное положение объявлено в городах Хорватии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и Польши

Фото. Европа во власти наводнений: чрезвычайное положение объявлено в городах Хорватии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и Польши

Фото. Европа во власти наводнений: чрезвычайное положение объявлено в городах Хорватии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и Польши

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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