Европа во власти наводнений: чрезвычайное положение объявлено в городах Хорватии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и Польши

Из-за проливных дождей вышли из берегов десятки рек и водоемов. Есть жертвы.

Чрезвычайное положение объявлено в нескольких районах Хорватии. Там в некоторых селениях по улицам можно только проплыть.

В Чехии и Словакии в зону риска попали сразу два десятка населенных пунктов. Среди них и Острава — третий по величине город страны. Оттуда эвакуированы около двух тысяч человек.

В Венгрии из-за проливных дождей и подъема воды в реках отрезаны от мира 17 населенных пунктов. Наиболее критическая ситуация на севере страны, где тысячи человек эвакуировали в связи с угрозой прорыва дамб на местных реках.

Несмотря на принятые меры, все-таки затопило немецкий город Франкуфурт-на-Одере.

На юге Польши ливни привели к оползням.

По прогнозам метеорологов, дожди в Европе будут идти еще несколько дней.