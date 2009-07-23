Европа в огне

Сильные лесные пожары полыхают на греческом острове Эвбея, а также на юге Франции (ФОТО).

Пожар в Греции настолько обширный, что клубы дыма можно разглядеть даже с материка. Спасатели вовремя успели эвакуировать из опасных районов людей. Теперь пламя уничтожает жилые дома, фермы, склады и машины, которые владельцы были вынуждены в спешке оставить на автостоянках. Для тушения огня привлечены сотни пожарных, но одолеть стихию им пока не удается. В регионе давно не было дождей, жара достигает сорока градусов. Кроме того, дует сильный ветер. Огонь каждый час отвоевывает все новые территории.

На юге Франции огонь охватил уже более тысячи гектаров, уничтожены десятки домов. Из зоны бедствия эвакуированы около 350 местных жителей. С огнем борются 170 пожарных, в помощь им выделены вертолеты и самолеты. По некоторым данным, пожар возник из-за учебных стрельб неподалеку от Марселя.