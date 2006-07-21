Европа изнывает от жары

13 человек во Франции, Испании, Нидерландах и Германии погибли из-за жаркой погоды, которая установилась в Западной Европе, сообщают информагентства. Больше всего жертв жары во Франции: там скончались уже 9 человек. Метеорологи предсказывают, что температура воздуха в Париже в ближайшие дни повысится до 36, а в Бордо - до 40 градусов по Цельсию. Президент Жак Ширак призвал власти принять все необходимые меры во избежание новых жертв жаркой погоды.

А в одном из районов Германии температура воздуха превысила 38 градусов. Температура приблизилась к рекордной и в Бельгии, где ртутный столбик термометра уже поднимался до 37 градусов.