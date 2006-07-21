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Европа изнывает от жары

21 июля 2006 12:17
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13 человек во Франции, Испании, Нидерландах и Германии погибли из-за жаркой погоды, которая установилась в Западной Европе, сообщают информагентства. Больше  всего  жертв  жары  во  Франции: там скончались уже  9 человек.  Метеорологи   предсказывают,  что   температура   воздуха   в Париже в ближайшие  дни повысится до 36,  а в Бордо - до 40  градусов по Цельсию. Президент  Жак  Ширак  призвал  власти  принять  все необходимые меры во избежание новых жертв жаркой погоды.
А в одном из районов Германии температура воздуха превысила 38 градусов. Температура приблизилась к рекордной  и  в Бельгии, где ртутный столбик термометра уже поднимался до 37 градусов.
# происшествия

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