Это слишком мягко для них: по делу о заказном убийстве в Минске суд вынес два пожизненных приговора

Новости Беларуси. Минский городской суд 6 марта вынес приговор двум исполнителям заказного убийства. Мужчины получили пожизненные сроки. Организатора покушения – 27-летнюю девушку – приговорили к 12 годам тюрьмы.

Напомним, резонансная трагедия произошла в декабре 2015 года. Наемники по заказу обвиняемой убили ее бывшего парня с его новой спутницей. Нападавшие нанесли жертвам больше 80 ударов ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Дело о заказном убийстве в квартире по улице Алибегова (и до этого – в Колодищах) стало действительно резонансным. Тем более, для нашего времени. Все-таки уже не 90-е годы. В нем было трое обвиняемых и сразу пять статей Уголовного кодекса: в том числе убийство, разбой и хищение документов.

Подругу своего экс-бойфренда девушка заказала за 5 миллионов неденоминированных рублей. Правда, хотела только припугнуть. Уже потом это намерение превратилось в жестокую расправу. Наемники зарезали пару, обчистили квартиру и скрылись. Их задержали спустя двое суток. Теперь оставшуюся жизнь мужчины проведут в колонии особого режима. А еще выплатят 270 тысяч рублей родственникам убитых.

Зинаида Яковлева, потерпевшая:

Я бы пожелала строгого режима, потому что это слишком мягко для них. За такое жестокое убийство, так расправились с человеком, и не с одним. Это никогда не забудется, такой удар.

До этого обвиняемые убили пожилого мужчину в Колодищах. Мотив – 10 тысяч долларов. В обоих случаях обвиняемые были пьяны. К слову, суд приговорил их к принудительному лечению от алкоголизма. Биография 27-летней минчанки тоже не без изъянов. Та пыталась устроить похищение. Все той же подруги своего бывшего парня, заплатив за него больше трех тысяч рублей. Благо, не вышло. Сторона обвинения запрашивала для Алины Шульгановой 15 лет тюрьмы. Но суд смягчил приговор.

Дмитрий Боярович:

Во время процесса прокурор настаивал на исключительной мере наказания для обвиняемых мужчин. С такой точкой зрения были согласны потерпевшие. Только один из них выступал за пожизненное заключение. В итоге, суд смертный приговор не вынес. Хотя тяжесть убийств вполне предполагала именно такую меру наказания.