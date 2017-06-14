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«Эта ценность обретет достойное место»: в Славгороде пресекли продажу старинного якоря

14 июня 2017 06:59
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Новости Беларуси. В Славгородском районе найден старинный якорь. Его обнаружили во время строительства моста через Сож. А далее уже начинается история с криминальным оттенком. Мужчина решил продать артефакт на черном рынке и через интернет нашел покупателя из соседнего райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость сделки стороны оценили в 50 белорусских рублей. По словам оперативников, покупатель уже был ранее замечен в скупке раритетов и дальнейшей перепродаже их в Россию.

«Эта ценность обретет достойное место»: в Славгороде пресекли продажу старинного якоря-1

Виктор Томкович, начальник Славгородского районного отдела внутренних дел:
Провели необходимую работу, оперативно связались с нашими коллегами из Мстиславского РОВД. Надо отдать им должное, оперативно они установили место нахождения этого артефакта и буквально в течение суток якорь был возвращен в Славгород. Назначена экспертиза соответствующая. Считаю, мы вернули этой земле эту ценность. Она обретет здесь достойное место.

Якорь был произведен в начале ХІХ века на местной чугунной мануфактуре. Это одно из первых металлургических предприятий на территории современной Беларуси, основанное князем Голицыным. Там производили якоря для черноморского флота и речного судоходства. Пока возвращенный артефакт хранится на территории районного отдела милиции. Скорее всего, его установят рядом с новым мостом через Сож.

# происшествия # Кража

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