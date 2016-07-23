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Есть ли белорусы среди пострадавших в Мюнхене – выясняют сотрудники Генконсульства

23 июля 2016 11:05
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Новости Германии. Полиция Мюнхена продолжает устанавливать, были ли среди пострадавших в результате атаки на торговый центр граждане других стран, в том числе и Беларуси.

Эксперты в эти минуты занимаются опознанием тел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атаку 22 июля совершил 18-летний выходец из Ирана

Он действовал в одиночку. На данный момент известно о 10 погибших, среди которых и сам нападавший. Около 20 человек получили ранения.

Начальник местной полиции заявил, что особое положение в городе сейчас отменено.

Сотрудники Генконсульства Беларуси в Мюнхене следят за ситуацией и поддерживают связь с местными властями, чтобы выяснить, есть ли среди пострадавших белорусы.

Граждане, чьи родственники и близкие находятся в столице Баварии и не выходят на связь, могут сообщить об этом в Генеральное консульство.

# происшествия # Стрельба

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