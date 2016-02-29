Эсперты: перемирие в Сирии соблюдается

Новости Сирии. Перемирие в Сирии соблюдается. Такие итоги подвели эксперты. Прекратить огонь согласилось около сотни группировок. И, несмотря на то, что некоторые нарушения все еще есть, договор выполняется.

Однако он не распространяется на группировку «Исламское государство» и других экстремистов. Антитеррористическая борьба против них продолжится. Между тем, известно, что боевики несут потери и отступают.

Перемирие в Сирии наступило 27 февраля. Такое решение было принято по итогам мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.