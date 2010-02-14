Еще одна серьезная авария на саночной трассе олимпийского Ванкувера. На этот раз обошлось без жертв

Врачи сборной Румынии не разрешили саночнице Виолетте Страматурару, попавшей в аварию на тренировке, участвовать в соревнованиях на Олимпиаде-2010.

– Она снимается с соревнований. Врачи пришли к выводу, что ей нельзя выступать, – заявили в румынской делегации.

В одной из тренировочных попыток Страматурару на большой скорости несколько раз ударилась о заграждение, после чего ненадолго потеряла сознание. 21-летняя спортсменка была экстренно госпитализирована, и врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Из больницы Страматурару выписалась вечером того же дня, но врачи румынской сборной пришли к выводу, что участие в соревнованиях может стать для нее опасным, сообщает ИТАР-ТАСС.

Трасса в Уистлере - самая быстрая в мире и, как оказалось, опасная для здоровья и жизни. Накануне грузинский саночник Нодар Кумариташвили разбился насмерть во время тренировки. Спортсмен потерял контроль над санями и на последнем вираже вылетел за пределы желоба, ударившись о металлическую колонну. Травмы, полученные им, оказались несовместимыми с жизнью.

В одной из попыток упал и двукратный олимпийский чемпион, опытный итальянец Армин Цогеллер, который обошелся без повреждений.

На этом фоне весьма бледно выглядит заявление экспертов Международной федерации санного спорта (FIL) и Оргкомитета игр в Ванкувере. Изучив все подробности трагической гибели грузинского атлета, они пришли к выводу, что причиной его вылета стала ошибка в пилотировании, а не конструкционные особенности трассы в Уистлере.

Решено вновь открыть трассу для проведения соревнований.