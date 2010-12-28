Еще 2-3 суток пассажиры будут пленниками «Домодедово»

Ситуация в московском аэропорту «Домодедово», где из-за непогоды были задержаны десятки рейсов и скопились тысячи пассажиров, будет урегулирована в течение 2-3 суток. Об этом сообщил глава «Росавиации».

Ситуация с приемами и отправкой самолетов в «Домодедово» накалена до предела уже вторые сутки. Проблемы возникли из-за обледенения, которое привело к обрыву проводов, питающих электроэнергией аэропорт. В здании аэровокзала скопилось более 12 тысяч пассажиров.

Не лучше ситуация и в «Шереметьево». Там электричество есть, зато нет противоледных реагентов. Самолеты вылетают с перебоями. Также задержаны десятки рейсов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».