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Еще 2-3 суток пассажиры будут пленниками «Домодедово»

28 декабря 2010 11:54
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Ситуация в московском аэропорту «Домодедово», где из-за непогоды были задержаны десятки рейсов и скопились тысячи пассажиров, будет урегулирована в течение 2-3 суток. Об этом сообщил глава «Росавиации».

Ситуация с приемами и отправкой самолетов в «Домодедово» накалена до предела уже вторые сутки. Проблемы возникли из-за обледенения, которое привело к обрыву проводов, питающих электроэнергией аэропорт. В здании аэровокзала скопилось более 12 тысяч пассажиров.

Не лучше ситуация и в «Шереметьево». Там электричество есть, зато нет противоледных реагентов. Самолеты вылетают с перебоями. Также задержаны десятки рейсов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Природные катаклизмы

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