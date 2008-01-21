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Энергетический кризис на палестинских территориях стал причиной гибели 5 человек

21 января 2008 16:47
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Это пациенты местных больниц. Из-за нехватки электричества медики отменили некоторые операции, и предупредили, что число смертей может возрасти. Без света оказался почти весь сектор Газа, где проживают около полутора миллиона человек. Ответственность за энергокризис местные власти возлагают на Израиль. В ответ на массированные ракетные обстрелы с палестинской стороны израильтяне ввели режим транспортной изоляции сектора Газа.
# происшествия

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