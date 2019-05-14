Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина попытался подкупить сотрудника ГАИ

Инцидент произошел 13 мая в Ганцевичском районе. Инспектор ДПС остановил Skoda Felicia. В ходе проверки выяснилось, что машина без техосмотра. Кроме того, водитель нарушил правила перевозки пассажиров. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил сотруднику ГАИ взятку. На предупреждение о более серьезных последствиях водитель не отреагировал, оставив деньги на панели служебного автомобиля.