Елочного браконьера задержали в Витебске

Безработный витебчанин вместе с сыном нелегально «срубил под корешок» 12-ть полутораметровых ёлок. С помощью «зелёного товара» он собирался поправить материальное положение к праздникам. Предприимчивому лесорубу помешали сотрудники РОВД, его застали с поличным. Нелегальные ели обойдутся недёшево, штраф – до 1 миллиона 750-ти тысяч рублей. Это первый крупный случай незаконной вырубки хвойных деревьев в витебской области в этом году. Проверки и рейды милиции продолжатся до 31-го декабря.