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Елочного браконьера задержали в Витебске

29 декабря 2008 11:34
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Безработный витебчанин вместе с сыном нелегально «срубил под корешок» 12-ть полутораметровых ёлок. С помощью «зелёного товара» он собирался поправить материальное положение к праздникам. Предприимчивому лесорубу помешали сотрудники РОВД, его застали с поличным. Нелегальные ели обойдутся недёшево, штраф – до 1 миллиона 750-ти тысяч рублей. Это первый крупный случай незаконной вырубки хвойных деревьев в витебской области в этом году. Проверки и рейды милиции продолжатся до 31-го декабря.
# происшествия

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