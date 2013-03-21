Елена Перова, российская актриса и телеведущая, пыталась покончить с собой из-за проблем с работой

Новости России. 36-летняя актриса и телеведущая сначала попыталась вскрыть себе вены, после села в машину и поехала к своему психоаналитику. На северо-востоке Москвы Перова попала в ДТП. Врачи проверяют версию о возможном суициде.

По словам родителей Перовой, последние полгода дочь пребывала в сильнейшей депрессии. Проблемы начались после того, как закончились съёмки очередного телевизионного проекта с участием Перовой.

Мама Елены Перовой (в интервью «Московскому комсомольцу»):

Она была в депрессии, а полгода назад вообще обратилась к психоаналитику. Лена жаловалась, что у нее начался период простоя – ее никуда не приглашали, после того, как закончились съемки программы «Жизнь прекрасна». Мы с супругом замечали, что у нее вялый, унылый голос.

Сценическую карьеру Елена Перова начала в первом составе группы «Лицей». Из группы Елену исключили за нарушение контракта. Перова активно снималась в кино, в её фильмографии роли в сериале «Маргоша», фильме «В движении».