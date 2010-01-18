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Электрообогреватель стал причиной пожара в общежитии Белгосмедуниверситета

18 января 2010 12:46
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Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси. Сообщение о пожаре в комнате на последнем этаже 9-этажного здания по проспекту Дзержинского в Минске поступило в ночь с 16 на 17 января. Своевременно выявить пожар помогла система пожарной сигнализации. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали с верхних этажей здания 63 человека. В результате пожара повреждено имущество в комнате, пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрического обогревателя, сообщает БЕЛТА.
# происшествия

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