Электричка врезалась в ограждение в Бостоне

ЧП произошло на железнодорожной станции. В результате аварии, по меньшей мере, 18 человек получили травмы, 13 человек госпитализированы, 5 помощь оказали на месте.

Всего в поезде на тот момент находились примерно 300 человек. Машинист не смог вовремя затормозить, и состав на скорости около 8 километров в час въехал в ограждение в конце путей. Многих пассажиров сбила с ног резкая остановка, сообщают информагентства.

По словам представителей транспортного управления Массачусетса, авария не связана с неисправностью оборудования. Скорее всего, её причиной стал человеческий фактор. Машинисту электрички предстоит пройти обследование, которое выявит, не употреблял ли он наркотиков или алкоголя.