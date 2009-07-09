Электрический разряд убил двух подростков в Столбцах, двое в больнице (ФОТО+ВИДЕО)

У выживших ожоги первой степени. Сейчас их состояние не вызывает опасений, но выписывать детей врачи не спешат.

До дома оставалось буквально 60 метров. Всего-то перейти железнодорожные пути. Но четверо ребят решили переждать дождь на лавочке, в надежде, что он скоро закончится. Когда раскаты грома стали сильнее, у одного из парней зазвонил телефон. Но не успел парень положить трубку, как молния ударила в соседнюю березу.

Двое умерли сразу, остальные потеряли сознание. По словам очевидцев электрический разряд был такой силы, что цепочка у одного из погибших испарилась.

У сына Галины Николаевны теперь два пня рождения. Ее Максим первым очнутся от удара молнии, прибежал домой и позвал на помощь. Сколько времени прошло — никто не считал. Но, когда приехали медики, еще было кого спасать. Лучший друг не умер, но перенес клиническую смерть.

— Когда приехала скорая, эти два мальчика уже синие лежали, а тот еще более ли менее бледный. Ему запустили дыхание. Смогли его как-то спасти, но говорят, что он может быть инвалидом, — говорит Галина Сомова.

Вика — одна из тех, с кем погибшие пять лет были не разлей вода. В кругу подростков, эти двое, Вадим и Ваня были душой компании. Сейчас в мобильном телефоне девушки они пусть виртуально, но еще живы. Это были их последние снимки на пикнике, как и последняя, пятнадцатая, весна.

— Ваня лежал около березы. На нем почти не было одежды, все сгорело. Полностью сгорела одежда его, по кусочкам. Вадим рядышком лежал, — вспоминает она.

Оба выживших сейчас в реанимации. Состояние стабильное и удовлетворительное. Медики до сих в шоке — таких пациентов у них никогда не было. Они не то, что родились в рубашке, скорее переродились заново. На телах детей еще видны следы входа и выхода разряда. Это ожоги первой степени. За их физическое состояние врачи уже не волнуются, тревожит душевное. Да и последствий пока никто не исключал.

— Если в результате прохождения электрического тока страдает сердце, сердечно-сосудистая система, это может вызвать аритмию. Но в данном случае, я думаю, этого не будет, — говорит Юрий Астахнович, заведующий реанимационным отделением Столбцовской центральной районной больницы.

В местной прокуратуре уголовное дело возбуждать не спешат — разве что на молнию. Сегодня к вечеру придут результаты вскрытия. Тогда здесь решат, что делать дальше.

— По телесным повреждениям и по характерной обстановке было установлено, что первой и наиболее вероятной причиной смерти подростков стал разряд молнии. На данный момент прокуратурой проводится проверка и пока делать какие-то выводы преждевременно, — сообщил Александр Кардис, следователь прокуратуры Столбцовского района.

И это не первый вчерашний случай. От электрического разряда погиб и житель Гомельской области. Во время грозы мужчина ехал по улице на лошади. После удара сельчанин упал. Животное тоже погибло.

Синоптики сейчас строят неутешительные прогнозы. В ближайшие двое суток природная картина останется прежней. Поэтому МЧС предлагают во время стихии не купаться и не прятаться в автомобиле, отключить электроприборы и не включать мобильный.

Галина Николаевна в последний раз навещает сына в больничных стенах. Вот-вот его переведут в детское отделение и проведут контрольный осмотр. А уже завтра Максим поедет домой.