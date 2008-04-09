Прямой эфир

Экстремальное приключение белорусов в Египте

09 апреля 2008 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня, рано утром, в Красном море, у побережья Египта затонуло прогулочное судно. По счастливой случайности, никто из пассажиров, находившихся на борту, в том числе 15 отдыхающих белорусов, не пострадал. Правда, с кораблем ко дну ушли документы и личные вещи туристов. Сейчас наши соотечественники  размещены в ближайших отелях, все они изъявили желание продолжить отдых.

Сотрудники белорусского посольства в Египте помогают пострадавшим восстановить документы и предпринимают все меры для беспрепятственного возвращения потерпевших на родину. Белорусам уже  выписаны документы на возвращение на родину.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
08 апреля 2008 16:50

В Витебской области произошло ДТП

08 апреля 2008 16:47

20 человек были эвакуированы в результате пожара в Минске

08 апреля 2008 13:49

Во Вьетнаме потерпел катастрофу военный самолет Ан-26