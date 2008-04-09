Экстремальное приключение белорусов в Египте

Сегодня, рано утром, в Красном море, у побережья Египта затонуло прогулочное судно. По счастливой случайности, никто из пассажиров, находившихся на борту, в том числе 15 отдыхающих белорусов, не пострадал. Правда, с кораблем ко дну ушли документы и личные вещи туристов. Сейчас наши соотечественники размещены в ближайших отелях, все они изъявили желание продолжить отдых.



Сотрудники белорусского посольства в Египте помогают пострадавшим восстановить документы и предпринимают все меры для беспрепятственного возвращения потерпевших на родину. Белорусам уже выписаны документы на возвращение на родину.

