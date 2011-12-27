Экстази на сумму около $20 тысяч - в Витебской области изъяли более тысячи таблеток

Этот препарат еще называют «клубным наркотиком». И наркодиллер намеревался продавать таблетки накануне праздников витебской молодежи.
На черном рынке цена изъятой партии – около 20 тысяч долларов. Нарушителю закона грозит серьезное наказание – до 13 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оперативный сотрудник 9-го управления (по Витебской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:
Имеются основания полагать, что данный гражданин, периодически выезжавший на территорию Литовской Республики, осуществлял доставку указанного количества психотропных веществ с целью их распространения в молодежной среде в канун новогодних праздников. Если данное предположение найдет свое подтверждение, то срок наказания для него составит от 8 до 13 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.