Экстази на сумму около $20 тысяч - в Витебской области изъяли более тысячи таблеток

Новости Беларуси, Витебская область. 22-летний полочанин организовал канал поставки психотропных веществ из Литвы в Беларусь. Однако на автодороге в Полоцком районе был задержан оперативниками.

Этот препарат еще называют «клубным наркотиком». И наркодиллер намеревался продавать таблетки накануне праздников витебской молодежи.

На черном рынке цена изъятой партии – около 20 тысяч долларов. Нарушителю закона грозит серьезное наказание – до 13 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативный сотрудник 9-го управления (по Витебской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:

Имеются основания полагать, что данный гражданин, периодически выезжавший на территорию Литовской Республики, осуществлял доставку указанного количества психотропных веществ с целью их распространения в молодежной среде в канун новогодних праздников. Если данное предположение найдет свое подтверждение, то срок наказания для него составит от 8 до 13 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.