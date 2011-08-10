Эксперты: Застреленный полицейскими в Лондоне мужчина не вел по ним огонь

Смерть мужчины стала причиной уличных беспорядков в Лондоне, а затем и в других городах Великобритании.

Независимая комиссия установила, что 29-летний Марк Дугган, застреленный полицейскими в Лондоне 4 августа, не открывал по ним огонь. Об этом говорят результаты баллистической экспертизы, обнародованные Независимой комиссией по расследованию жалоб на действия полиции (IPCC) 9 августа.

Из пистолета, который принадлежал Дуггану и был обнаружен на месте его гибели, во время инцидента не было произведено ни одного выстрела. В то же время полицейский, который вел огонь по Дуггану, выпустил две пули, одна из них попала мужчине в грудь, а вторая — в плечо.



Служащие полиции, участвовшие в перестрелке, утверждали, что применили оружие против Марка Дуггана в целях самообороны. По их словам, Дугган внезапно выстрелил в грудь одному из полицейских после того, как они остановили для проверки такси. В то же время члены семьи погибшего открыто усомнились в правдивости такой трактовки случившегося, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



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