Эксперты: Выброс шлама в Украине вызван ошибками при проектировании и строительстве шламохранилищ

В токсической пыли Николаевская область оказалась из-за технических недочетов. В частности, был допущен ряд ошибок при проектировании и строительстве шламохранилищ глиноземного завода. К таким выводам пришли эксперты региональной комиссии.

Ранее местные власти заявляли, что выбросы произошли из-за сильных морозов. Под вопросом и безопасность жителей. Так называемый «красный шлам» является очень ядовитым веществом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако представители компании утверждают, что в данном случае здоровью жителей ничто не угрожает, так как ядохимикат прошёл несколько степеней очистки. Совсем другого мнения экологи.