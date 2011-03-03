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Эксперты: Выброс шлама в Украине вызван ошибками при проектировании и строительстве шламохранилищ

03 марта 2011 12:53
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В токсической пыли Николаевская область оказалась из-за технических недочетов. В частности, был допущен ряд ошибок при проектировании и строительстве шламохранилищ глиноземного завода. К таким выводам пришли эксперты региональной комиссии.

Ранее местные власти заявляли, что выбросы произошли из-за сильных морозов. Под вопросом и безопасность жителей. Так называемый «красный шлам» является очень ядовитым веществом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако представители компании утверждают, что  в данном случае здоровью жителей ничто не угрожает, так как ядохимикат прошёл несколько степеней очистки. Совсем другого мнения экологи.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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