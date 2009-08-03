Эксперты назвали первую официальную версию утечки аммиака на мясокомбинате в Слуцке

Сейчас прокуратура назначила дополнительный анализ поврежденного участка.

По результатам технических исследований, авария произошла из-за износа металла, а также некачественного сварочного шва на трубопроводе холодильной камеры.

Окончательную причину назовут через неделю.

ЧП произошло 18 июля. Из-за разгерметизации трубопровода в морозильнике, произошла утечка 200 килограммов аммиака. Одна женщина погибла, четверо человек получили ожоги, трое — отравились парами. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

— На настоящий момент проведена техническая экспертиза, по результатам которой обнаружено усталостное разрушение металла аммиачного провода и заглушки, а также неудовлетворительное качество данного шва. Однако делать окончательные выводы рано, непосредственные причины данного происшествия будут установлены позже, после дополнительных экспертных исследований и получения заключений органов госконтроля и надзора, проводящих данное спец-расследование, — Илья Перхальский, следователь по важнейшим делам Прокуратуры Минской области Республики Беларусь.