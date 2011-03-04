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Эксперты: Башенный кран на улице Алибегова в Минске упал из-за грубейшего нарушения правил эксплуатации

04 марта 2011 18:46
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К слову, во время монтажа крановщик не имел права находиться в кабине. К тому же, бригада из четырех строителей работала на объекте без прораба.

В результате, машинист – в больнице с тяжелыми травмами, а кран не подлежит восстановлению, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Слободчиков, заместитель начальника Госпромнадзора:
До того, как не соединены пальцы между рядовой секцией и нижней опорой, категорически запрещается снимать соединительные пальцы между нижней опорой и обоймой монтажа. Иначе будет авария. 
Сделали все, чтобы авария произошла. Грубейшим образом нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации.

# происшествия # Башенный кран

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