Эксперты: Башенный кран на улице Алибегова в Минске упал из-за грубейшего нарушения правил эксплуатации

К слову, во время монтажа крановщик не имел права находиться в кабине. К тому же, бригада из четырех строителей работала на объекте без прораба.

В результате, машинист – в больнице с тяжелыми травмами, а кран не подлежит восстановлению, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Слободчиков, заместитель начальника Госпромнадзора:

До того, как не соединены пальцы между рядовой секцией и нижней опорой, категорически запрещается снимать соединительные пальцы между нижней опорой и обоймой монтажа. Иначе будет авария.

Сделали все, чтобы авария произошла. Грубейшим образом нарушена инструкция по монтажу и эксплуатации.