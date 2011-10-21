Экспертов компании «Экюрей» пригласили принять участие в расследовании крушения вертолета

Белорусская военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения вертолета Госпогранкомитета.

Авария произошла накануне в Поставском районе Витебской области. Погибли пять человек. На месте происшествия работает специальная комиссия. Осмотрено место падения, изъяты документы, связанные с техническим состоянием вертолета, подготовкой экипажа. Ход расследования находится на контроле Генпрокуратуры.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Разрабатываются пока две основные версии. Причиной катастрофы послужил какой-то технический сбой или это была ошибка какая-то в пилотировании.

Появятся другие версии, значит будут проверяться и они.

Вертолет выполнял задание по охране границы. На борту находились два члена экипажа и съемочная группа телерадиовещательной организации «Союз», которая готовила специальный репортаж.

Около четырех часов дня в районе деревни Вилейты, в километре от границы, вертолет упал и загорелся. Все находившиеся на борту погибли. Это журналистка Юлия Шатерник, оператор Виталий Прачковский и ассистент оператора Сергей Шамалов, командир экипажа, подполковник Игорь Скворцов, летчик-штурман майор Андрей Пекарский. Летчики прошли стажировку во Франции. Там же они получили лицензии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Тищенко, пресс-секретарь государственного пограничного комитета:

Сегодня принято решение о доставке тел погибших в Минск.

Сейчас мы работаем с семьями погибших, с семьями пилотов работают психологи. Готовятся траурные мероприятия по похоронам погибших.

В отношении журналистов тоже будет оказана помощь. Мы, офицеры границы, будем собирать пожертвования.

Госпогранкомитет направил приглашение представителям французской компании принять участие в расследовании обстоятельств трагедии. Полеты трех вертолетов «Экюрей», которыми располагают белорусские пограничники, временно прекращены до выяснения причин крушения.

Первый вертолет французской компании «Экюрей» Госпогранкомитет закупил в 2009-м. Эта крылатая машина считается надежной, и ее используют военные, полицейские и гражданские структуры разных стран. В парке белорусской пограничной авиации числилось четыре таких машины и один Ми-8. Все белорусские специалисты прошли обучение и стажировку по эксплуатации и обслуживанию новой техники на базе «Еврокоптер».

Крушение вертолета Госпогранкомитета Беларуси в Витебской области. Найдены тела 5 погибших

Вертолет Государственного пограничного комитета Беларуси разбился в лесополосе в Поставском районе. Погибли 5 человек