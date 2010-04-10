Эксперт: На пилота оказывали давление, обычно при таких погодных условиях он бы отказался сажать самолет

Свою версию катастрофы в интервью одному из Польских телеканалов высказал эксперт в области авиации Томаш Шульц.

Он считает, что к крушению самолета привела ошибка пилота. Обычно при таких погодных условиях он бы отказался сажать самолет. Однако сегодня пилот совершил три или четыре попытки. Эксперт заявил, что, скорее всего, на пилота оказывали давление, так как на его борту находились высокопоставленные чиновники.

К слову, за последние 30 лет случилось пять авиакатастроф, в которых погибли первые лица государств. Среди них президенты Эквадора, Мозамбика, Руанды,Бурунди и Македонии.

Сегодня Лех Качиньский летел в Россию на рейсовом самолёте. Два польских правительственных борта в это время находились на длительном ремонте в России. Один из них из Москвы в Польшу прибыл во вторник, но сразу после прилёта в Варшаву воздушное судно вновь вышло из строя.

Отметим, самолет Ту-154 — самое массовое реактивное пассажирское авиа-судно и одно из самых надёжных. Его до сих пор используют в качестве основного летательного аппарата на маршрутах средней протяжённости. За сорок лет в конструкторском бюро Туполева выпущено более 900 лайнеров такой марки. Больше всего их во флоте российских авиакомпаний — 110 единиц. Еще около ста летают за рубежом. В печальных сводках и катастрофах этот самолёт фигурировал 68 раз. В последнее время ведущие авиакомпании всё чаще отказываются от использования Ту-154 и активно обновляют авиапарки в пользу самолетов производства иных стран.