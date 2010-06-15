Эксклюзивно. Польская виза за 600 долларов, минуя посольство!

Гродненский бизнесмен решил сэкономить на времени. А за визой у польского консульства немалые очереди. Ускорить процесс получения визы решил через знакомых. Ему предложили — передаешь паспорт и деньги и путь на запад открыт без проблем. Прошло три месяца, но не документов с визой, ни денег молодой человек так и не дождался.
Сергей, потерпевший:
Часто мотаюсь в Польшу по делам бизнеса и по этому понятие «время — деньги» для меня действительно актуально, это не пустой звук. Бывали сделки посерьёзней, посолидней, всегда всё, как говорится, выгорало. И не думал, что проколюсь на такой мелочёвке. Помнил, знал, что бесплатный сыр только в мышеловке. Но не было ни времени, ни сил стоять в этих очередях.
Сергей оказался не единственным, кто попал на обманную удочку. В этом году такие факты уже регистрировались. Во всех случаях фигурировала молодая женщина. Чаще всего она предлагала свои услуги на рынках города. Клиентов мошеннице поставляли и некоторые водители такси - за долю от сделки. Разыскать преступницу правоохранителям не составило большого труда.
Оперативный работник УВД Гродненского облисполкома:
Данная гражданка давала людям, обращающимся к ней с такими просьбами анкеты, которые она получала в посольстве и множила с помощью копировальной техники. Те, в свою очередь, эти
анкеты заполняли, получала с них денежные средства, но виз не оформляла.
Пока доказано 7 эпизодов мошенничества с оформлением польских виз. Но следователи уверены- пострадавших намного больше.
Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:
Кто-то в силу занятости по делам бизнеса, кто-то в силу своей ленности, когда, образно говоря, не вставая с дивана тебе предлагают с доставкой на дом готовую польскую визу.
Естественно, что люди на это клевали, люди на это велись. И без зазрения совести, абсолютно не раздумывая, отдавали незнакомому человеку и паспорта, и документы, и деньги.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело Проводится расследование. Обвинение предприимчивой женщине предъявлено по сразу двум статьям - «Мошенничество» и «Подстрекательство к даче взятки». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.