Эксклюзивно. Польская виза за 600 долларов, минуя посольство!

Получить польскую визу, минуя установленные правила, но за шестисот долларов. Такую услугу предлагала молодая особа гродненским предпринимателям. Желающих воспользоваться предложением нашлось не мало. Правда ни визы не денег обманутые гродненцы так и не получили.

Гродненский бизнесмен решил сэкономить на времени. А за визой у польского консульства немалые очереди. Ускорить процесс получения визы решил через знакомых. Ему предложили — передаешь паспорт и деньги и путь на запад открыт без проблем. Прошло три месяца, но не документов с визой, ни денег молодой человек так и не дождался.

Сергей, потерпевший:

Часто мотаюсь в Польшу по делам бизнеса и по этому понятие «время — деньги» для меня действительно актуально, это не пустой звук. Бывали сделки посерьёзней, посолидней, всегда всё, как говорится, выгорало. И не думал, что проколюсь на такой мелочёвке. Помнил, знал, что бесплатный сыр только в мышеловке. Но не было ни времени, ни сил стоять в этих очередях.

Сергей оказался не единственным, кто попал на обманную удочку. В этом году такие факты уже регистрировались. Во всех случаях фигурировала молодая женщина. Чаще всего она предлагала свои услуги на рынках города. Клиентов мошеннице поставляли и некоторые водители такси - за долю от сделки. Разыскать преступницу правоохранителям не составило большого труда.

Оперативный работник УВД Гродненского облисполкома:

Данная гражданка давала людям, обращающимся к ней с такими просьбами анкеты, которые она получала в посольстве и множила с помощью копировальной техники. Те, в свою очередь, эти

анкеты заполняли, получала с них денежные средства, но виз не оформляла.

Пока доказано 7 эпизодов мошенничества с оформлением польских виз. Но следователи уверены- пострадавших намного больше.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Кто-то в силу занятости по делам бизнеса, кто-то в силу своей ленности, когда, образно говоря, не вставая с дивана тебе предлагают с доставкой на дом готовую польскую визу.

Естественно, что люди на это клевали, люди на это велись. И без зазрения совести, абсолютно не раздумывая, отдавали незнакомому человеку и паспорта, и документы, и деньги.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело Проводится расследование. Обвинение предприимчивой женщине предъявлено по сразу двум статьям - «Мошенничество» и «Подстрекательство к даче взятки». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.