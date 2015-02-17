Экс-жена российского олигарха умерла в больнице после того, как ее нашли избитой

Новости России. Яну Прежевскую, бывшую супругу предпринимателя Евгения Фролова и мать троих детей, нашли без сознания в московской квартире. Обнаженную женщину с многочисленными синяками обнаружила под кроватью ее подруга. Она и вызвала скорую.

Врачи диагностировали у Яны закрытую черепно-мозговую травму и острое нарушение кровообращения.

Спустя неделю 41-летняя женщина скончалась. Вокруг гибели Яны Прежевской сразу же возникло множество слухов.

Журналисты издания Super.ru попытались выяснить, что могло стать причиной гибели одной из «некогда ярчайшей представительницы российского бомонда». Несколько лет назад Прежевская рассталась с мужем-бизнесменом. После развода она переехала на окраину Москвы, где сняла небольшую квартиру и обзавелась сожителем. Дети светской львицы остались с мужем.

По некоторым данным, в последнее время у Прежевской не было средств к существованию: деньги она занимала у друзей и знакомых.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, кто избил женщину до полусмерти.

Скандальная журналистка Божена Рынска считает, что ответственность за гибель Прежевской лежит на ее экс-супруге. С ее слов, Фролов не раз поднимал руку на свою супругу.



Божена Рынска, российская журналистка, светский обозреватель:

Умерла очень красивая и добрая девушка Яна Прежевская, ее избили и выкололи ей глаз. Я подозреваю ее мужа, бывшего боксера Евгения… Яна не была тяжелым алкоголиком, она попивала, да и кто бы не запил <...>. А то, что муж ее поколачивал, было известно близкому кругу давно.

Как жила Прежевская последние два года, остается загадкой. Подруги, с которыми женщина раньше проводила досуг, утверждают, что не видели и не слышали Яну более двух лет.

Последние фотографии, загруженные на страницах Яны в социальных сетях, датируются 2012-м годом.