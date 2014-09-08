Экс-сотрудник Минфина получил Toyota в качестве взятки и может сесть на 15 лет

Новости Беларуси. Новый «TOYOTA HILUX» экс-чиновник получил от коммерческой организации.



Сумма более 250 млн рублей – столько стоит иномарка – служила своего рода благодарностью за благоприятное решение вопросов фирмы.

Пресс-служба УВД Миноблисполкома:

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБЭП УВД Миноблисполкома установлен факт получения взятки бывшим начальником одного из управлений Министерства финансов Республики Беларусь. По данному факту Генеральной прокуратурой Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь, которое в настоящее время передано в СК Республики Беларусь для расследования.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ближайшие три года в колонии усиленного режима проведет врач-невролог Дубровенской центральной районной больницы. Напомним, он продавал больничные и справки о прохождении медкомиссии для допуска к управлению механическими транспортными средствами.

Правоохранители выявили 28 фактов получения взяток.

В среднем врач брал за свои услуги сумму, эквивалентную 10 -15 долларам. Подробности этой истории читайте здесь.

Коррупционное преступление – одно из самых тяжких во многих странах мира.

Например, в ОАЭ до сих пор мздоимцу отрубают руку, а в Китае дело может дойти и до расстрела. К тому же оплатить счет за пули, должны родственники коррупционера. Как понять, где грань между коррупцией и благодарностью?