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Экс-председатель ФК «Слуцк» приговорен к четырём годам лишения свободы за взятку

08 февраля 2018 13:58
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Новости Беларуси. Бывший председатель ФК «Слуцк» приговорен к 4 годам лишения свободы за взятку.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на помощника председателя Мингорсуда Анастасию Шильвян, в отношении мужчины вынесен обвинительный приговор. Его признали виновным в получении взятки и покушении на получение взятки повторно.

Экс-председателю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Мужчину также лишат права занимать определённые должности на 5 лет.

По имеющейся информации, 50-летний председатель предложил одному из предпринимателей тендер на монтаж металлического ограждения на домашнем стадионе клуба. Предложение было принято и исполнитель получил аванс.

Позже обвиняемый решил расторгнуть соглашение. Мужчина потребовал у предпринимателя часть прибыли. 5 сентября 2017 года в Минске экс-председатель получил 2,7 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что договор расторгался в целях заключения нового с другим частным предприятием. Его глава предлагал тысячу долларов в обмен на взаимовыгодное сотрудничество. На этом этапе обвиняемый был задержан.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

# происшествия # Коррупция # Анастасия Шильвян

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